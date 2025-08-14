Auguri di Buon Ferragosto 2025: le IMMAGINI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp

Auguri di Buon Ferragosto 2025: ecco tante immagini da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
Il Ferragosto è la festa per eccellenza dell’estate: un giro di boa fondamentale per il mese di Agosto. Ma quali sono le sue origini? Per trovare una risposta bisogna tornare indietro di almeno 2000 anni, più o meno al periodo di massimo splendore dell’Impero Romano. Il termine Ferragosto, infatti, deriva dall’espressione latina “Feriae Augusti” (riposo di Augusto). Si tratta di una festa dalle origini pagane, divenuta in seguito cristiana.

Nella gallery in alto varie immagini da condividere  su Facebook e WhatsApp per augurare un sereno e felice Ferragosto.

