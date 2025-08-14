Auguri di Buon Ferragosto 2025, le FRASI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp

La ricorrenza del 15 agosto è molto sentita dagli italiani: che si parta per un viaggio nelle zone di mare o montagna o si rimanga in città, sono immancabili gli Auguri di Buon Ferragosto da inviare ad amici, colleghi e familiari su Facebook e WhatsApp. In basso varie frasi da condividere sui social per augurare un sereno e felice Ferragosto.
- Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!
- Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!
- Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!
- Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!
- Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi
- Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!
- A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!
- Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.
- Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.
- Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.
- Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.
- La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!
- Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.
- Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.
- Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!
- Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!
- La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!
- Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!
- Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.
- Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!
- E’ iniziato finalmente il periodo: “Non posso, fa troppo caldo!”
- Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un buon Ferragosto.
- Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.
- Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.
- Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.
- Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio.
- Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.
- Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.
- L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)
- Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia).