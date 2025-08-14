Auguri di Buon Ferragosto 2025, le FRASI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp

Auguri di Buon Ferragosto 2025, ecco tante frasi da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale
La ricorrenza del 15 agosto è molto sentita dagli italiani: che si parta per un viaggio nelle zone di mare o montagna o si rimanga in città, sono immancabili gli Auguri di Buon Ferragosto da inviare ad amici, colleghi e familiari su Facebook e WhatsApp. In basso varie frasi da condividere sui social per augurare un sereno e felice Ferragosto.

  • Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!
  • Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!
  • Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!
  • Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!
  • Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!
  • Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi
  • Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!
  • A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!
  • Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.
  • Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.
  • Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.
  • Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.
  • La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!
  • Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.
  • Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.
  • Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!
  • Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!
  • La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!
  • Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!
  • Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.
  • Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!
  • E’ iniziato finalmente il periodo: “Non posso, fa troppo caldo!”
  • Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un buon Ferragosto.
  • Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.
  • Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.
  • Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.
  • Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio.
  • Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.
  • Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.
  • L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)
  • Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia).

