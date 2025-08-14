Auguri di Buon Ferragosto 2025, le FRASI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

La ricorrenza del 15 agosto è molto sentita dagli italiani: che si parta per un viaggio nelle zone di mare o montagna o si rimanga in città, sono immancabili gli Auguri di Buon Ferragosto da inviare ad amici, colleghi e familiari su Facebook e WhatsApp. In basso varie frasi da condividere sui social per augurare un sereno e felice Ferragosto.