Atto intimidatorio a Cinquefrondi, ORSA Calabria esprime solidarietà al sindaco

La Segreteria Confederale condanna l’attentato e ribadisce il sostegno alla legalità e alle istituzioni locali

incendio cinquefrondi
StrettoWeb

“La Segreteria Confederale ORSA Calabria esprime la solidarietà al Sindaco di Cinquefrondi per il grave atto intimidatorio subito. Riteniamo che il confronto, anche quello più duro e intransigente, debba essere sempre contenuto nei termini di un vivere civile, abbandonando ogni forma di barbarie o di violenza. L’OrSA Calabria nelle sue componenti , già si espresso il settore Portuale, condanna pubblicamente l’attentato ed esprime la solidarietà al Sindaco così come, purtroppo, già avvenuto in altre circostanze e con altri amministratori. L’OrSA è sempre dalla parte della legalità”. Lo afferma in una nota la Segreteria Confederale Calabria.

