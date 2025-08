Al via le attività del campo estivo Retake a Palizzi | FOTO

StrettoWeb

È ufficialmente partito il Campo Estivo 2025 di Retake a Palizzi, in Calabria. Per il secondo anno consecutivo, il movimento nazionale torna nel cuore del Sud per un’esperienza collettiva che intreccia cura del territorio, relazioni umane e partecipazione attiva. Non un semplice raduno né una vacanza organizzata, ma un laboratorio vivente di cittadinanza, in cui ogni giorno si costruiscono legami, si condividono energie e si lascia un segno concreto.

Dal Nord al Sud, dalle grandi città ai piccoli centri, la rete di Retake – attiva in oltre 50 città italiane – si dà appuntamento in un luogo simbolico per costruire ponti, condividere energie e sostenere chi resiste allo spopolamento. A Palizzi si crea un’occasione preziosa di incontro e collaborazione tra esperienze diverse, unite dal desiderio di prendersi cura: con le mani, con le idee, con il cuore.

Il campo estivo Retake rappresenta un laboratorio di cittadinanza attiva, che trasforma ogni gesto – dalla rigenerazione di uno spazio all’incontro con la comunità locale – in un modo per dire “ci siamo”, per creare legami tra persone e territori, per rinforzare quel senso di appartenenza che rende una comunità viva.

I volontari non arrivano quindi a Palizzi solo per “fare qualcosa”, ma per essere qualcosa insieme alla comunità. Le giornate si alterneranno tra attività condivise, momenti formativi, esplorazioni del territorio e dialoghi aperti. A restare, oltre ai segni visibili, sarà una traccia più profonda fatta di relazioni, ascolto e fiducia reciproca.

Le attività in programma

4 agosto – Insieme per Palizzi più bella: clean up a Palizzi Marina

5 agosto – Pentedattilo: cura del borgo (ore 17:30)

6 agosto – Brancaleone: pulizia della spiaggia con il Centro Recupero Tartarughe (ore 18)

7 agosto – Reggio Calabria: incontro con Libera (ore 16) e raccolta mozziconi con Legambiente (ore 18)

8 agosto – Murotto: cura del borgo (ore 8:30)

9 agosto – Palizzi Marina: pulizia serale della spiaggia “acchiappa la cicca”

10 agosto – Palizzi Marina: attività e socializzazione

11 agosto – Pietrapennata: cleanup e cura del borgo (ore 17:30)

12 agosto – Spropoli: pulizia della spiaggia con i bambini e giochi in piazza

13 agosto – Roghudi: cleanup in collaborazione con la comunità locale

“Con l’avvio del Campo Estivo a Palizzi, prende forma uno dei momenti più intensi e partecipati della nostra attività. In queste settimane, Retake converge in Calabria con l’energia di decine di volontari da tutta Italia: non solo per restituire bellezza a luoghi preziosi, ma per costruire insieme comunità, fiducia e futuro“, dichiara Luisa Fiorese, vicepresidente di Retake.

Raccolta fondi per sostenere il Campo Estivo: bit.ly/3IXEdZ6.