Attimi di terrore a Santa Teresa di Riva: giovane aggredisce dei passanti con un coltello, ci sono feriti

Attimi di panico e terrore questa mattina, quella di venerdì 15 agosto, a Santa Teresa di Riva. Un giovane, infatti, ha aggredito diversi passanti in centro, armato di coltello. Uno di loro è riuscito poi a disarmarlo, facilitando il successivo intervento delle Forze dell’Ordine, che ha arrestato il giovane. Non si conoscono i motivi delle aggressioni, ma le stesse hanno provocato dei feriti.