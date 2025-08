Serie C: l’assurdo post del Cosenza, le “regole” ai tifosi (con i commenti bloccati) e l’ira della piazza

StrettoWeb

Proprio non ce la fa. Proprio non ce la fa, il Cosenza, ad evitare di creare quelle condizioni per evitare di alimentare ancora più polemiche. Inutile stare a parlare di tutto quello che è accaduto ultimamente. Il club è rimasto a Guarascio, ma con la solita rivoluzione. Quest’anno, anche nella Comunicazione, dal momento che il vecchio addetto stampa si è dimesso e ne è arrivato uno nuovo. Ma quello della Comunicazione resta uno dei problemi principali del club, che oggi ha ben pensato di pubblicare un post con le “regole” che i tifosi dovrebbero mantenere per un buon rapporto con la società. Assurdo. Ed è ancora più assurdo che sullo stesso post non ci sia la possibilità di commentare.

Le “regole”

Di seguito, postiamo post e “regole”.

“Lo abbiamo detto e lo facciamo: vogliamo ripristinare un contatto diretto con voi tutti e lo vogliamo fare attraverso delle semplici regole per comunicare, con la massima libertà e nel reciproco rispetto, sui canali social del Cosenza Calcio. Per partecipare alle conversazioni e per poter commentare i nostri post, vi chiediamo collaborazione e di rispettare poche, ma semplici regole, che hanno l’obiettivo di rendere, i nostri social, uno spazio di dialogo costruttivo e di sereno confronto, tenendo soprattutto conto che spesso, a leggerci, sono giovani e donne.

Rispettare tutti gli utenti. Non scrivere insulti, non usare un linguaggio scurrile o offensivo, non minacciare. Non fare pubblicità, non pubblicare link per promuovere altri siti o profili social. Rimanere attinenti con l’argomento trattato nel post cercando di non andare fuori tema. Non pubblicare i propri dati personali né quelli terzi (nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, ecc.) al fine di rispettare la riservatezza di tutti. Partecipare alle conversazioni utilizzando il proprio nome e cognome, senza ricorrere a nickname o a profili falsi. Non scrivere usando caratteri maiuscoli, perché in Rete un comportamento del genere equivale ad urlare.

Confidiamo in tutti voi, con la consapevolezza che il calcio è uno sport e lo sport è contenitore di sani valori!!!”.

Le reazioni

Ovviamente, le reazioni non sono mancate. E non sono affatto tenere. Una su tutte, quella dell’associazione “Cosenza nel Cuore”: “andate a lavorare!!! Crediamo che in una società di calcio ci sia tanto da fare, specie nel Cosenza Calcio, che perdere tempo a controllare centinaia di post. Riteniamo veramente ridicola la pubblicazione di come deve essere il tifoso perfetto, se la stessa società ogni giorno, da 1 anno a questa parte, è in palese violazione di quell’art. 7 del codice etico ed è sotto indagine dalla Procura Federale. Netiquette scopiazzate dai forum, pensavamo di averle viste tutte, invece, si scava oltre al fondo del barile”.