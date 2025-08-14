Arte, amicizia e cultura nel finissage di Marzia Cotroneo | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 agosto, si è svolto il finissage dell’artista Marzia Cotroneo, nella meravigliosa cornice dello stretto di Messina, presso Scilla, al “lido Onda Azzurra”. Gli ospiti hanno ammirato le opere esposte tra un finger e un brindisi e goduto della magnifica vista panoramica. È stata una serata magica, all’insegna dell’armonia, dell’amicizia e della cultura.

Erano presenti ospiti motivati e interessati, incuriositi e stupiti. Tra essi anche il maestro scultore Guttuso che è passato a conoscere l’autrice, il quale ha speso delle bellissime parole di apprezzamento, come anche il pubblico presente.