Appello alle istituzioni per la coppia di Taurianova in gravi difficoltà: “situazione insostenibile”

“Chiedo al comune di Taurianova, alla città metropolitana di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, di sostenere concretamente la coppia di Taurianova che versa in gravi difficoltà. E’ vergognoso che non si faccia niente, con una signora affetta da Sla e il marito malato oncologico. E’ una situazione insostenibile rispetto alla quale gli uffici burocratici devono dare una risposta . Le istituzioni, a prescindere dal colore politico di chi le amministra, si facciano sentire concretamente”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.