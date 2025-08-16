Altro incidente mortale in Calabria: uomo travolto mentre stava effettuando lavori a bordo strada

StrettoWeb

Un altro incidente mortale in Calabria, sempre in provincia di Cosenza, ma questa volta ad Amantea, nella località Coreca. Un uomo, un 80enne, sarebbe stato investito, travolto e ucciso mentre stava effettuando lavori a bordo strada, tagliando l’erba vicino la propria abitazione, nella SS 18. Fatale il violento impatto. Purtroppo, non è bastato neanche l’intervento dei soccorsi.