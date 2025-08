Alta Velocità e Ponte sullo Stretto, Germanà: “il tempo di percorrenza tra Roma e Messina scenderà a 4 ore”

StrettoWeb

L’Alta Velocità sulla tratta Salerno–Reggio Calabria è in piena fase di realizzazione, con cantieri aperti e risorse già stanziate.

Un’opera fondamentale per collegare meglio tutto il Mezzogiorno e aprire la strada alla vera svolta: la connessione stabile con la Sicilia.

Grazie al Ponte sullo Stretto, il tempo di percorrenza tra Roma e Messina scenderà a 4 ore, contro le 9 ore attuali.

Non parliamo di promesse, ma di infrastrutture strategiche che creano sviluppo, posti di lavoro, legalità e soprattutto dignità per milioni di cittadini del Sud.