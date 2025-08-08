Allarme botulino in Calabria: un morto e sette ricoverati

StrettoWeb

Un grave caso di intossicazione alimentare ha scosso la cittadina di Diamante, sulla costa tirrenica cosentina. Un uomo di 52 anni, originario di Cercola (Napoli), è deceduto dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli, acquistato da un venditore ambulante locale. Altri sette soggetti, tra cui due adolescenti di 17 anni e una donna di 42 anni, sono stati ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza con sintomi compatibili con il botulismo.

Le indagini preliminari suggeriscono che la causa dell’intossicazione sia la presenza della tossina botulinica nei broccoli sott’olio utilizzati nella preparazione dei panini. Il food truck coinvolto nell’incidente è stato prontamente sequestrato dalle autorità competenti. Le autorità sanitarie e giudiziarie sono al lavoro per monitorare l’evolversi della situazione, condurre un’indagine epidemiologica e prevenire nuovi casi, garantendo al contempo la sicurezza alimentare nella regione.