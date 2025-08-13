Alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione, sequestrato ristorante in Calabria | DETTAGLI

StrettoWeb

Un ristorante è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Forestale di Scalea nel Comune di Orsomarso, in provincia di Cosenza. Il provvedimento è scattato dopo un primo sopralluogo effettuato con il personale dell’Asp di Cosenza – dipartimento di Prevenzione. Durante il sopralluogo e dagli accertamenti effettuati sarebbero emerse diverse criticità. La prima nel campo igienico sanitario che ha determinato l’emissione di un primo provvedimento di chiusura immediata in quanto erano posti in vendita alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. Parallelamente è stata accertata l’assenza di documentazione essenziale per la somministrazione di alimenti, cibi e bevande.

Successivi accertamenti condotti dai militari dell’Arma Forestale con l’ausilio dei tecnici comunali, hanno evidenziato l’esistenza di opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, sismici e idrogeologici. Il Nucleo carabinieri Forestale di Scalea ha quindi proceduto al sequestro del locale e ha deferito il titolare per abuso edilizio, violazioni ambientali e paesaggistiche, nonché per esercizio abusivo della professione. Il titolare dell’attività è stato inoltre sanzionato per violazioni in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione illecita di rifiuti e alla mancata tracciabilità degli stessi.