Alessandro Florenzi si ritira dal calcio a 34 anni: era esploso a Crotone

Alessandro Florenzi dice addio al calcio. Il duttile esterno italiano, campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, ha appeso le scarpette al chiodo, anche un po’ in anticipo rispetto a quella che è ormai l’età media. I motivi sono perlopiù fisici, legati ai perduranti problemi al ginocchio che lo torturano da tempo. Nonostante ciò, il giocatore aveva ricevuto delle offerte, ma ha preferito declinare e dire addio.

Romano e romanista, cresce in giallorosso, con ben 8 anni di giovanili dopo Atletico Acilia e Lodigiani. La prima vera esperienza coi Prof è a Crotone, in Serie B, nel 2011-2012, dove esplode e si fa conoscere ai grandi, grazie alle 11 reti in 35 presenze. Così la Roma lo riporta a casa, dove rimane per altri 8 anni, prima delle esperienze all’estero con Valencia e Paris Saint Germain e la chiusura col Milan. Negli anni ha arretrato il suo raggio d’azione, passando da esterno offensivo a terzino.

Il post social

L’annuncio del ritiro lo ha dato lo stesso Florenzi, attraverso un post sui social. Eccolo:

“Grazie di tutto, amico mio

Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione.

Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi.

Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me”.