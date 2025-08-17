Al via l’ammodernamento dell’A2 nel tratto di Cosenza: più comfort e il legame con il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Al via i lavori di ammodernamento dell’A2 – Autostrada del Mediterraneo nel tratto Cosenza-Altilia. Un investimento di circa 3 miliardi di euro per realizzare, ex novo, 30 km di autostrada al fine di rendere più sicuro e moderno il tracciato, con nuovi viadotti e standard all’avanguardia. L’intervento prevede la realizzazione di una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino. L’obiettivo? Accelerare il progetto, garantire più sicurezza e comfort di viaggio e contribuire allo sviluppo delle infrastrutture strategiche in vista del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il nuovo tracciato sarà prevalentemente in galleria. Includerà anche un mega ponte ad arco da record. L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, è stato nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento dei lotti.