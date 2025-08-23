Aggressione a due militari della Guardia Costiera di Vibo Valentia, la solidarietà del presidente Mancuso

StrettoWeb

“È da condannare con estrema fermezza l’aggressione nei confronti due militari della Guardia costiera di Vibo Valentia nelle acque di Briatico. Gli atti di violenza sono sempre inaccettabili, ancor di più se subiti da chi garantisce la sicurezza dei cittadini ed è impegnato ogni giorno per assicurare il rispetto delle regole. Ai due va la mia solidarietà, con l’auspicio di pronta guarigione per il militare rimasto ferito e costretto al ricovero. Le istituzioni sono al vostro fianco”. Così in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso