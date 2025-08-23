Aggressione a due militari della Guardia Costiera a Briatico, la condanna di Libera Vibo Valentia

StrettoWeb

“Esprimiamo la più sincera vicinanza e solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un’attività di controllo di fronte alle spiagge di Briatico. Un gesto di violenza contro chi quotidianamente lavora per garantire la sicurezza, la legalità e la tutela del mare. Colpendo chi indossa onorevolmente la divisa si colpisce tutta la comunità che in quella divisa è rappresentata”. Lo afferma in una nota il Coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia.

“Ai nostri uomini e donne di tutte le forze dell’ordine va riconosciuto il valore, la dedizione e il coraggio con cui, spesso in condizioni difficili, svolgono il loro servizio a tutela di tutti. Impegno che non si ferma, non indietreggia ma anzi, avanza con determinazione e forza per sottrarre spazi alla subcultura delinquenziale e ristabilire il senso di appartenenza ad uno Stato presente, forte e credibile”.

“Particolarmente significative sono state le parole della Prefetta di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha condannato con forza l’aggressione, definendola un atto ignobile e privo di umanità. Con la sua visita al militare ricoverato ha voluto testimoniare in modo concreto non solo la vicinanza dello Stato e delle istituzioni ma anche di una intera comunità che non si riconosce in atti, figli di una sottocultura criminale, come quello degli scorsi giorni ma che anzi li condanna con fermezza. Una condanna ferma legata all’auspicio che oltre agli autori materiali anche i fiancheggiatori di questo vile atto vengano al più presto individuati e perseguiti secondo la legge”.

“Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che operano nel nostro territorio che sempre più sono divenuti punti di riferimento imprescindibili, e al contempo rivolgiamo ai militari coinvolti un pensiero di pronta guarigione e di profonda gratitudine per l’impegno costante a difesa del bene comune”.