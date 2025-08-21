Africo, pronta la discussione sul libro “Battaglie di Libertà” dell’On. Zavettieri: ospiti anche Luca Palamara e Sebi Romeo

StrettoWeb

“Il libro “Battaglie di Libertà” dell’onorevole Saverio Zavettieri è al centro del dibattito politico-culturale di fine agosto ad Africo, con un evento che coinvolge importanti voci del panorama politico e giudiziario. Tra gli interventi previsti ci sono quelli dello scrittore Gioacchino Criaco, dell’ex magistrato Luca Palamara, di Franco Crinò (ex senatore), di Sebi Romeo (ex consigliere regionale), con Michele Drosi nel ruolo di moderatore”. E’ quanto si legge in una nota del sindaco di Africo Domenico Modaffari.

“L’incontro si svolge in un momento particolarmente significativo, a ridosso delle elezioni politiche regionali, e nel mezzo del dibattito attuale sulla riforma della giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, una proposta che ha già ricevuto il primo via libera dal Senato; la vicenda singolare di San Luca e dell’annullamento discutibile della Festa della Madonna della Montagna a Polsi”.

“Battaglie di Libertà” è un libro-intervista che offre un’analisi approfondita sulle attuali carenze della politica, affrontando temi come la crisi dei partiti e il delicato rapporto tra politica e magistratura. La presenza di Luca Palamara, ex magistrato e ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, spiega per quale motivo queste tematiche siano centrali nel dibattito. Il dibattito sarà aperto dal saluto del sindaco di Africo, Domenico Modaffari, sottolineando il legame tra il territorio e le questioni trattate. In sintesi, l’evento rappresenta un momento di confronto su temi cruciali per il presente e il futuro della politica e della giustizia italiana, attraverso la lente della recente pubblicazione di Zavettieri”.