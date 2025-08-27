Aeroporto di Reggio Calabria, il nuovo VIDEO di Occhiuto: “tantissimi turisti in città grazie ai nuovi voli”

StrettoWeb

Nuovo video pubblicato sui social da Roberto Occhiuto sull’Aeroporto di Reggio Calabria, in questi mesi interessato da lavori, e sull’incremento dei turisti in città. “Grazie all’incremento dei voli abbiamo aperto un nuovo punto vendita in aeroporto ed abbiamo dato nuovi posti di lavoro”, afferma la rappresentate di un’azienda del posto. “Ci sono tantissime persone in città, tanti turisti soprattutto stranieri”, evidenzia un cittadino. “Si può notare sul Corso Garibaldi tante gente con le valigie è evidente che circolano più persone”, sottolinea l’imprenditore Davide Destefano.

Mentre un lavoratore che sta lavorando in aeroporto, evidenzia: “ce la stiamo mettendo tutta per concludere i lavori velocemente”. E’ utile sottolineare che, grazie all’accordo con Ryanair, lo scalo reggino sta macinando record con dati eccellenti.