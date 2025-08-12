Aeroporto di Reggio Calabria, il nuovo VIDEO di Occhiuto: “i lavori non si fermano, questo è orgoglio”

StrettoWeb

Nuovo video pubblicato da Roberto Occhiuto su Reggio Calabria e sull’Aeroporto, in questi mesi interessato da lavori. “12 agosto 2025

I lavori al cantiere del nuovo aeroporto di Reggio Calabria non si fermano. Ogni giorno, ogni ora di lavoro in più è un giorno in meno di attesa per la Calabria. Grazie a chi ci crede e lavora senza sosta per arrivare all’obiettivo”. Così ha scritto il presidente della Regione, allegando a queste parole un breve filmato del cantiere in corso, con le impressioni di alcuni operai.

In alto il video dei lavori in corso. Il cantiere prosegue anche nella settimana di Ferragosto.