Aeroporti, i dati aggiornati a Luglio: passeggeri in calo in Italia e in Sicilia, ma è boom-boom per una Calabria in controtendenza: volano Lamezia, Reggio e Crotone

Questa mattina Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato il numero dei passeggeri transitati 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Luglio 2025, con tutti gli aggiornamenti dei parziali progressivi annui. Si registra una leggera flessione su scala nazionale, che coinvolge anche tutti i principali aeroporti siciliani (Catania, Palermo e Trapani), mentre vanno in controtendenza gli scali calabresi con valori molto positivi a Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Eccezionali i dati di Reggio Calabria, che continua a crescere nonostante nel confronto con il 2024 fosse già pienamente operativo Ryanair all’Aeroporto dello Stretto. Ma va molto bene anche Lamezia Terme, come possiamo vedere dai dati.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Luglio 2025

Catania 1.258.637 ( -0,8% )

Palermo 1.013.986 ( -0,5% )

( ) Lamezia Terme 349.618 ( +12,0% )

( ) Trapani 125.058 ( -13,4% )

( ) Reggio Calabria 94.103 ( +53,6% )

( ) Lampedusa 73.746 ( +5,1% )

( ) Crotone 36.183 ( +3,8% )

( ) Comiso 13.073 ( -68,3% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (Gennaio-Luglio)

Catania 7.028.887 ( +0,5% )

( ) Palermo 5.207.613 ( +3,5% )

( ) Lamezia Terme 1.721.353 ( +14,5% )

( ) Reggio Calabria 571.018 ( +100,6% )

( ) Trapani 576.807 ( -4,6% )

( ) Crotone 194.943 ( +28,9% )

( ) Lampedusa 173.366 ( +1,9% )

( ) Comiso 52.682 ( -62,9% )

