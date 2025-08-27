ACR Messina, ufficiali DS e allenatore: ecco Martello e Romano

StrettoWeb

L’ACR Messina annuncia ufficialmente Direttore Sportivo e allenatore: si tratta di Giovanni Martello e Giuseppe Romano. Quest’ultimo è il prescelto dopo aver sondato la disponibilità di Imbimbo e dopo che era circolato anche il nome di Banchieri, per un possibile ritorno. Martello, invece, viene annunciato dopo il “no” di Antonio Palermo.