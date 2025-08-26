ACR Messina, primo intoppo: Antonio Palermo non sarà il nuovo DS. I motivi e la lettera aperta

StrettoWeb

Dopo i giorni frenetici tra accordo con AAD e scelta dei giocatori per l’imminente match di Coppa Italia a Lamezia, quella iniziata ieri dovrebbe essere – secondo le rassicurazioni di società e addetti ai lavori – la settimana in cui l’ACR Messina targato Giuseppe Peditto come nuovo DG comincerà a scegliere le figure tecniche e ad allestire l’organico in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 7 settembre. Ma c’è un primo intoppo: Antonio Palermo, dato per vicinissimo come nuovo DS, ha rifiutato l’incarico. Gli era stato prospettato il ruolo di responsabile dell’area tecnica, ma lui non ha accettato, spiegando i motivi con una lettera aperta.

Le lettera aperta

“Dopo giorni di dialogo e confronti con la proprietà ieri eravamo giunti ad un accordo che andava soltanto ratificato. Già da giorni ero pronto con profili che avevano deciso di accettare una piazza così prestigiosa come Messina. Da parte mia avrei sposato la causa senza timori e ne sarei stato anche orgoglioso. Nel calcio ho sempre dimostrato di non avere problemi ad affrontare situazioni delicate: nel mio modo di vedere lo sport la parola “paura” non è mai esistita”.

“In queste ore invece sono cambiate alcune strategie societarie, diverse da quelle che mi erano state prospettate, con un incarico differente da quello stabilito. In modo cortese ho ringraziato ma io non ho bisogno di tutor. Ringrazio la proprietà, saluto con rispetto una piazza così prestigiosa come Messina. Per me sarebbe stato un onore e un piacere lavorare per questi colori. Auguro le migliori fortune al club, sperando magari un giorno di potere lavorare per questa meravigliosa città che dal punto di vista calcistico rappresenta un fiore all’occhiello del Sud Italia. Ad maiora” si legge nella lettera.