ACR Messina, doccia gelata (non per tutti): gli imprenditori coinvolti dalla Cooperativa non presenteranno un’offerta

StrettoWeb

Doccia gelata, ma non per tutti. Non per chi si immaginava altro, non per chi già sapeva. Gli imprenditori coinvolti dalla Cooperativa non presenteranno un’offerta per acquisire il club. Erano tra le poche speranze affinché il club potesse passare di mano, anche se le condizioni erano davvero precarie. In questi mesi c’è stato chi – nell’ambiente – ha continuato ad alimentarle con forza, quelle speranze, ma la realtà è quella che su StrettoWeb raccontiamo da sempre: chi si sobbarcherebbe questi debiti, questa situazione, un’aria irrespirabile e un -14 nel prossimo campionato di Serie D, tra l’altro con una squadra da rifare da zero? Così tutti si allontanano, mentre c’è chi racconta che “ogni giorno è quello buono” e “ogni settimana è quella decisiva”.

Di seguito il comunicato integrale della Cooperativa.

“È con grande amarezza che rendiamo noto un aggiornamento importante riguardo il futuro dell’ACR Messina. Il gruppo di imprenditori da noi coinvolto, al termine di un’attenta e approfondita analisi della situazione generale del club, ha deciso di non presentare un’offerta per l’acquisizione della società. Una scelta motivata principalmente dall’elevato rischio connesso alla procedura concorsuale in corso.

Abbiamo deciso di condividere pubblicamente questo passaggio per rispetto della verità e dei principi di trasparenza che da sempre ispirano il nostro operato. Nelle ultime settimane, infatti, ci siamo messi a completa disposizione per agevolare il dialogo tra potenziali acquirenti e la proprietà dell’ACR Messina, assumendo un ruolo attivo e responsabile di interlocuzione.

Nonostante l’intenso lavoro volto a facilitare l’ingresso di nuovi soggetti seri e motivati, nessuno degli imprenditori contattati ha ritenuto sostenibile l’assunzione di un impegno così gravoso, viste le criticità attuali del club”.