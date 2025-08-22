ACR Messina, definito il gruppo che si occuperà di ufficio stampa e Comunicazione

StrettoWeb

L’ACR Messina comunica di “aver affidato a Radio Night la gestione dell’ufficio stampa e delle attività di comunicazione del club. Per l’entourage del giornalista Estefan Tirrito si tratta di un ritorno importante: in passato ha già collaborato con i giallorossi in Serie C (stagioni 2016/2017 e 2021/2022) e in Serie D (stagioni 2019/2020 e 2020/2021), quest’ultima annata coronata dalla promozione tra i professionisti. Radio Night, realtà specializzata in comunicazione sportiva con oltre dieci anni di esperienza in diverse piazze siciliane, sarà la radio/tv ufficiale del Messina e curerà diversi aspetti fondamentali per l’immagine del club: gestione dei canali social ufficiali, realizzazione di grafiche, produzione di trasmissioni settimanali in onda su TV e radio”.

“Particolare attenzione sarà riservata agli Highlights delle gare casalinghe, realizzati con quattro telecamere ed interviste direttamente dal terreno di gioco — un servizio esclusivo e di alto livello per un campionato dilettantistico. L’ufficio stampa sarà guidato da Paolo Crisafi, giornalista di comprovata esperienza e già responsabile della comunicazione con Radio Night negli anni scorsi. Al suo fianco, il giornalista Estefan Tirrito”.

Le parole del DG Peditto

Il direttore generale Giuseppe Peditto ha espresso grande soddisfazione per la nuova collaborazione: “Sono felice di aver affidato quest’incarico a dei professionisti. Per me sono i migliori nel panorama calcistico siciliano: con i loro contenuti e la loro informazione terranno costantemente aggiornati i tifosi”.