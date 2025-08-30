Acr Messina: ufficializzati i primi calciatori dell’era Peditto

StrettoWeb

Ufficializzati i primi nuovi acquisti per l’Acr Messina dell’era Peditto, quando manca una sola settimana dall’inizio del campionato di Serie D. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno altri annunci per completare una rosa che inizierà la stagione con -14 in classifica a causa delle vicende della scorsa stagione.

I nuovi acquisti

La società Acr Messina comunica di aver raggiungo l’accordo col difensore Francesco De Caro. Nato a Napoli il 14 gennaio 2000, ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Taranto e Benevento. Il calciatore è a disposizione del tecnico Giuseppe Romano.

Accordo anche con il centrocampista Matteo Fravola. Nato a Roma il 06 marzo 2006, formatosi nelle giovanili di Roma, Palermo e Bari, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Licata. Si aggiunge all’Acr il centrocampista Carlo Clemente. Nato ad Altamura, il 09 maggio 1998, ha vestito le maglie di Casertana, Brindisi, Andria e Fasano. La società comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Reis Daquinto. Nato in Brasile il 02 settembre 2004, ha indossato le maglie di Votuporanguense, Lecco, Locri e Sondrio.

Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Giulio Orlando. Nato a Catania il 21 luglio 1995, ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Licata e Fasano. La società Acquistato anche il centrocampista Emanuele Zucco. Nato a Locri il 10 gennaio 2004, ha vestito le maglie di Reggina e Locri.