ACR Messina, pronta la cessione: le quote (100%) passeranno da AAD Invest a Peditto. Cosa succede ora

L’ACR Messina, dopo un silenzio lunghissimo, è uscito allo scoperto per comunicare il passaggio delle quote da AAD Invest alla DOADI Srls, ovvero al gruppo Peditto, che acquisisce il 100%. “In data odierna – si legge – è stato sottoscritto con la DOADI Srls l’accordo sulla continuità sportiva, che prevede l’impegno della società a finanziare l’intera stagione calcistica. L’intesa stabilisce, inoltre, l’obbligatorietà del trasferimento delle quote da parte dei due soci di ACR Messina Srl alla DOADI Srls”.

“A tal fine, oltre al documento relativo alla continuità sportiva, è stato firmato anche il preliminare di cessione del 100% delle quote. In attesa della sentenza di omologa, il Messina può quindi contare sulla solidità garantita da DOADI Srls e sulla certezza che, una volta ottenuta l’omologa, le quote saranno ufficialmente trasferite alla società di Sinagra. Nel frattempo, il dottor Giuseppe Peditto assume l’incarico di Direttore Generale, con pieni poteri di firma e rappresentanza. Finalmente, si può tornare a parlare di calcio giocato”.

Cosa significa questa cessione

Ora Peditto ha pieni poteri di firma e rappresentanza. Può muoversi in autonomia, senza dipendere da nessuno, perlomeno per gli aspetti “interni” societari. Bisogna però considerare, in questo caso, sempre la presenza del Tribunale. Che, con la sezione fallimentare, non si è ancora espresso in merito all’acquisizione del ramo d’azienda. Il primo parere è stato negativo, ma ora dipende tutto dalla sezione fallimentare, che può anche concedere un rinvio e facilitare le operazioni. Di certo, questa “mossa”, va in una direzione diversa rispetto agli ultimi mesi. C’è l’impegno da parte di un soggetto a garantire una continuità, fatto che può giocare a favore di un parere diverso da parte del Tribunale, abbastanza abbottonato finora considerando i comportanti di Cissé e Alaimo in questi otto mesi.

Di certo, in questo modo, può quantomeno partire la macchina organizzativa per quanto riguarda la costruzione della squadra e la scelta delle figure tecniche. Resta difficile la disputa del match di Coppa Italia di domenica a Lamezia, ma il campionato inizierà il 7 settembre, tra oltre due settimane.