A Taurianova la 2ª edizione di “Pagina di Stile”: giornata all’insegna della moda, dell’arte e della cultura con “Il richiamo alla Natura”

Taurianova si appresta a vivere una giornata all’insegna della moda, dell’arte e della cultura con la seconda edizione di “Pagine di Stile”, evento lanciato lo scorso anno nella città insignita del titolo di “Capitale del Libro”. Come si può evincere dal titolo, “Il richiamo alla Natura”, questa seconda edizione si incentra sul tema della natura, esplorando le connessioni tra moda, arte e ambiente. La kermesse, diretta da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, sarà il palcoscenico ideale per gli imprenditori locali che hanno fatto della loro passione per il lavoro un punto di forza per la città di Taurianova.

La passerella sarà suddivisa in tre sezioni dedicate all’hair styling, all’arte orafa e alle collezioni 2026 di cerimonia e sposa. Gli spettatori potranno ammirare le creazioni innovative e artistiche realizzate da Creative I Parrucchieri, Orafart Gioielli e Taverna Atelier, protagonisti di questa edizione, con le loro interpretazioni del tema della natura, identitarie del loro territorio. Non mancheranno momenti di spettacolo con l’esibizione dell’artista Diletta Manule, professionista nel mondo della danza e del musical con una formazione in discipline dello spettacolo, e l’esibizione dei dodici allievi dell’ASD Ariadne danza che offriranno una performance dal titolo “MADRE TERRA”, dando spunti riflessivi sul rapporto Uomo/Natura.

La seconda edizione, ospitata in Piazza G. Macrì alle 21:30, si presenta come un’occasione unica per scoprire le nuove tendenze della moda e dell’arte, celebrando al contempo il rapporto inscindibile tra l’uomo e la natura.