A Reggio Calabria va in scena la Regina delle operette: tutto pronto per “La Vedova Allegra”

Quando si parla di operetta il primo titolo che viene in mente è “La Vedova Allegra” di Franz Lehar, il titolo che probabilmente più di ogni altro fa appassionare anche i non frequentatori delle sale di Teatro (quello lirico per intenderci). Dopo l’enorme successo della “Cavalleria Rusticana” di sabato scorso, torna la lirica in Arena. L’operetta in tre parti avrà sul palco numerosi artisti, protagonisti con carriere prestigiose ed internazionali e tanti artisti locali per i ruoli secondari, un appuntamento importante per il pubblico reggino che potrà assistere ad un’operetta nella sua forma più completa, con il suono di una grande orchestra sinfonica dal vivo, cosa non molto frequente in questo repertorio.

Il cast

Per la direzione del M° Claudio Cohen, e con la Regia di Antoniu Zamfir, ecco il cast: Hanna Glawari Marily Santoro, Danilo Danilowitsch Raffaele Facciolà, Valencienne Eleonora Pisano, Camille de Rossillon Davide Benigno, Mirko Zeta Francesco Verna, con l’iconica partecipazione per il ruolo di Njegus dell’attore reggino Gigi Miseferi.

Ancora nel cast Cascada Angelo Mazza, Raoul de St-Brioche Domenico Paviglianiti, Bogdanowitsch Gianluca Corrado, Sylviane Maria Antonietta Corradino, Kromow Giuseppe Taverriti, Olga Delia Mazzamati, Pritschitisch Demetrio Marino, Praskowia Milena Calarco. Les Grisettes: Anna Maria Casile, Angela Marcianò, Katia Fassari, Mariagrazia Costantino, Alessia Giardini, Marina Spinelli. Prima ballerina: Samuela Piccolo. Corpo di ballo: Sofia Faucitano e Francesca Assumma. Coro Lirico “F. Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta. Direttore di Palcoscenico Grazia Maria Danieli, Assistente alla Regia Carlo Colico, Coreografa Samuela Piccolo, Costumi Sartoria Stile d’epoca, Costumista Renee Bruzzese, Scene Virtuali Manuela Turano, Trucco e Parrucco Alfredo Danese, Responsabile di produzione Angela Battaglia, Allestimenti MG Company, Audio, Video e Luci DJ Dama.

“Lirica in Arena 2025”, con la Direzione Artistica di Alessandro Tirotta chiude il Cilea Liric & Classic Music Festival. La produzione è dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, inizio spettacoli ore 22.00, ingresso libero. Appuntamento da non perdere.

