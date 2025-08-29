A Reggio Calabria torna il raduno Fiat 500 Bronzi di Riace: “tanti presenti da Calabria e Sicilia, B&B della città presi d’assalto” | INTERVISTA

StrettoWeb

E’ tutto pronto per il 14° raduno nazionale Fiat 500 Bronzi di Riace. Domenica 31 agosto, sul Lungomare di Reggio Calabria, sfileranno le auto che hanno “fatto la storia in Italia e nel mondo”. La presentazione dell’evento è stata illustrata nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, con l’intervista al presidente dell’associazione. “Noi saremo presenti per il 14° anno consecutivo. Ci saranno anche partecipanti da tutta la Calabria e da tutta la Sicilia. Addirittura da Giarre arrivano con 35 auto e sono 60 persone a pranzo, due a macchina”.

“Sono contento che tanti Cinquecentisti abbiano preso d’assalto i B&B, occupati dalla sera prima. La città si muove, fa un passo in avanti” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.