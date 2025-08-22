StrettoWeb

Si terrà martedì 26 agosto a partire dalle 18.30 a piazza Orange la presentazione del libro “C’era una volta a Reggio” di Antonio Calabrò edito da Laruffa. L’incontro, promosso da Onda Orange, sarà l’occasione per dare avvio a un confronto sulla città di Reggio, sulla sua storia, il suo presente ma anche sui futuri possibili. Gli spunti non possono che essere colti dal libro di Calabrò, un viaggio affettuoso e ironico dentro l’anima di Reggio.

Il testo, pagina dopo pagina, intreccia storia, aneddoti, gesti quotidiani e frammenti di vita che restituiscono l’immagine di una città fragile e bellissima, incompiuta eppure capace di emozionare. Reggio fa trasparire le proprie contraddizioni, capace allo stesso tempo di generare delusione e nostalgia, ma anche orgoglio e appartenenza.