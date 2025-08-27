A Messina “Brio Day”: ecco l’evento in memoria di “Briossina”, che ha ideato il personaggio del clown in corsia nei reparti di Pediatria e Oncologia

StrettoWeb

A partire dalle 18:00 di giovedì 4 settembre, si svolgerà l’evento “Brio Day” in Piazza Unione Europea. Questa manifestazione patrocinata dal Comune di Messina è organizzata dall’Associazione “Circobaleno” in memoria della cofondatrice Janita Ansaldo Patti, affettuosamente nota come Briossina. Insegnante e docente di sostegno, Briossina ha ideato il personaggio del clown in corsia nei reparti di Pediatria e Oncologia a Messina, in un’epoca in cui simili iniziative erano ancora rare. La sua missione era quella di alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti e il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori di tutti. Janita è stata una guida nel mondo del volontariato e dell’arte di strada, portando gioia ai bambini attraverso le sue enormi bolle di sapone.

Per il quarto anno consecutivo, il Circobaleno, rappresentato da Andrea “Teti” Ligresti — suo compagno di vita e cofondatore dell’Associazione — ha deciso di onorare Briossina nel modo che lei amava: creando arte e gioia. In collaborazione con il Circobaleno, l’evento del 4 settembre vedrà la partecipazione della “Compagnia Sarabanda” e del “Comitato degli Artisti”, che contribuiranno a celebrare un’amica la cui vita è sempre stata profondamente legata all’arte. Inoltre, nel pomeriggio, l’Associazione “Impronte” offrirà un percorso sensoriale.

La locandina è stata gentilmente realizzata da Lelio Bonaccorso, fumettista e attivista molto attivo nel territorio messinese. Il programma inizierà alle 18:00 con laboratori di pittura e bolle per bambini, seguito dalle 19:00 dalle performance degli artisti di strada presenti all’evento. I dettagli delle esibizioni rimarranno segreti per mantenere l’elemento sorpresa. Appuntamento 4 settembre dalle 18:00 per ricordare, salutare e sorridere insieme in memoria di Janita.