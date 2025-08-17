A Marco Mauro la direzione e la conduzione del Premio Simpatia della Calabria

StrettoWeb

Marco Mauro, volto noto della scena artistica e culturale calabrese, è un presentatore capace di trasformare ogni evento in uno spettacolo unico. Dalla conduzione del Premio Simpatia della Calabria al Festival Internazionale del Gelato Artigianale “Scirubetta”, dal Kaulonia Tarantella Festival al Reggio Calabria Film Fest, dalla finale nazionale del sud Italia di Sanremo Rock al Reggio Calabria Comics, passando per il NottenINsonne DJ Contest e il Premio Nazionale di Cabaret “Facce da Bronzi”, ha guidato platee di migliaia di persone con energia e carisma. Nel suo percorso ha calcato palchi prestigiosi come il Teatro Cilea e il Politeama Siracusa.

Non solo eventi live: Marco Mauro ha portato la sua voce anche in TV e al cinema, collaborando con Rai, Mediaset e produzioni cinematografiche nazionali. Con la sua innata capacità di coinvolgere il pubblico, è oggi uno dei conduttori più apprezzati del panorama dello spettacolo e dell’intrattenimento.