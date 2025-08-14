A Gambarie il convegno sui benefici della Terapia Forestale della faggeta del benessere

StrettoWeb

Sì è svolto ieri il convegno sui benefici della Terapia Forestale della faggeta del Benessere di Gambarie.

La dottoressa Alessia Stracuzzi, specializzata in psicologia cognitiva comportamentale, ha relazionato ampiamente e scientificamente sui benefici della stazione di terapia forestale certificata dal CNR che ha dimostrato che l’emissione dei terpeni produce nei presenti nel bosco endorfina, serotonina e dopamina.

La dottoressa Serena Palermiti, che ha progettato il percorso bioenergetico Faggeta del Benessere, ha evidenziato il valore della natura e dei vantaggi che si ricavano dalla connessione.

Il sindaco Francesco Malara, nel prendere atto dei benefici salutistici certificati dai boschi di Gambarie, ha evidenziato il valore e l’impegno dell’amministrazione ad ideare degli attrattori turistici innovativi e particolarmente apprezzati lasciandone libera la fruizione, quali appunto la faggeta del benessere prima stazione di terapia forestale del Sud Italia.