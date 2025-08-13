A Ferragosto vietati falò e picnic in spiagge, ordinanze in numerosi comuni siciliani

StrettoWeb

Ordinanze per tutelare la tranquillità dei cittadini per Ferragosto sono state firmate dai sindaci di tanti comuni siciliani soprattutto quelli marinari dove la gente organizza la notte falò, grigliate lasciando tanti rifiuti. A Palermo il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale dispone, dal 13 al 16 agosto, in alcune fasce orarie, il divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della riserva orientata di Monte Pellegrino, e il divieto di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi nelle spiagge.

Messina

A Messina per Ferragosto il sindaco Federico Basile ha adottato un’ordinanza che vieta, dalle ore 8 del 14 agosto fino alle ore 1 del 16 agosto, l’accensione di falò e fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud della città, nonché nelle aree pubbliche e demaniali marittime limitrofe. Il provvedimento include anche il divieto di utilizzo e installazione di tende, gazebo, strutture per campeggio o bivacco, nonché il divieto di introdurre bottiglie o recipienti contenenti bevande alcoliche o superalcoliche, salvo le attività autorizzate di somministrazione all’interno dei pubblici esercizi, con limitazioni dopo le ore 21.

Taormina

“A Taormina non ci saranno nuove ordinanze per Ferragosto. In ogni caso faremo rispettare ad esempio quelle già in vigore in relazione ai divieti di attendamento ed al rispetto del decoro nel centro storico. Saranno sul campo gli agenti della Polizia Locale che effettueranno servizio nel periodo clou della stagione turistica”, afferma il vice sindaco di Taormina con delega al Turismo, Jonathan Sferra.

Catania

A Catania il sindaco Enrico Trantino ha vietato per Ferragosto l’accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso il boschetto della Playa.

Cefalù

A Cefalù niente alcol nelle aree pubbliche, compresi gli stabilimenti balneari, divieto di portare in giro lattine e bottiglie di vetro dalle 21 del 14 agosto alle 6 del 15 agosto.

Agrigento

Ad Agrigento il sindaco Francesco Miccichè ha vietato dalle ore 8 del 13 agosto alle ore 6 del 16 agosto 2025, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, il trasporto e la detenzione di materiale che possa servire ad accendere fuochi e di tende vietando accensione di fuochi, bivacchi, fuochi d’artificio utilizzo di amplificatori e altoparlanti e tutte le manifestazioni aggregative.