A Crotone? Non più, il Magna Grecia Park nascerà a Belcastro: l’annuncio su quello che sarà il parco divertimenti più grande d’Italia | VIDEO

Ricordate quando, circa tre anni fa, fu annunciato il progetto del Magna Grecia Park in Calabria, per la precisione a Crotone? Era solo l’annuncio di un progetto, allora, infatti poi non se ne parlò più. Oggi, però, c’è una novità e arriva direttamente dal Comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro. L’amministrazione annuncia: “Avremmo potuto investire in pannelli fotovoltaici che portano zero occupazione invece siamo folli e puntiamo sempre più in alto Tra sogno e realtà: nasce a Belcastro un volano di sviluppo per l’intera fascia ionica. Con grande orgoglio e senso di responsabilità, il Comune di Belcastro annuncia la nascita del più grande Parco di Divertimento e Cultura d’Italia, un progetto ambizioso, innovativo e profondamente radicato nel territorio, destinato a ridefinire il futuro dell’intera fascia ionica calabrese”. E’ quanto si legge in una nota. Il Magna Grecia Park, dunque, non nascerà più a Crotone, ma a Belcastro.
I numeri
“Situato a Magliacane, il Parco rappresenterà un polo attrattivo senza precedenti nel Mezzogiorno e a livello nazionale, con:
- 3.000 posti letto per l’accoglienza di visitatori da tutta Europa,
- 1.700 addetti diretti, con importanti ricadute occupazionali,
- decine di attrazioni, spazi culturali, teatri, musei interattivi, laboratori educativi,
- una sinergia unica tra intrattenimento, cultura, formazione e innovazione sostenibile.
Non si tratta solo di un parco: è un progetto di rigenerazione territoriale che punta a creare sviluppo, generare occupazione, valorizzare le eccellenze locali e restituire al Sud il ruolo che merita nella narrazione del futuro. Questo sogno, oggi più vicino alla realtà che mai, è frutto di una visione condivisa tra il comune di Belcastro e investitori, stranieri che credono nella forza della Calabria e nella capacità di trasformare le potenzialità in progetti concreti. Belcastro diventa così simbolo di rinascita, di coraggio e di futuro. Con questa iniziativa, il nostro Comune si candida ad essere cuore pulsante di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e culturalmente ricco. Un progetto per tutti, da costruire insieme. Tra sogno e realtà, il futuro del territorio”.
In alto il video che illustra il progetto.