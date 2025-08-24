A Cirella andrà in scena il concerto “Tra le note del cinema”

StrettoWeb

L’Estate a Cirella 2025 prosegue con un appuntamento di grande suggestione musicale. Martedì 26 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Frantz Rossi, andrà in scena il concerto “Tra le note del cinema”, un viaggio tra le melodie più celebri della settima arte interpretate dai maestri Pietro Perrone, Enzo Campagna e Salvatore Cauteruccio.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Cerillae con il patrocinio del Comune di Diamante, rientra nel cartellone della rassegna “Estate a Cirella – tra arte e cultura”, giunta quest’anno alla sua IV edizione.

Un trio di musicisti d’eccezione condurrà il pubblico tra emozioni e ricordi, intrecciando sonorità e arrangiamenti che renderanno omaggio alle più amate colonne sonore del cinema internazionale. Un concerto che unirà virtuosismo e passione, trasformando la piazza in un palcoscenico sotto le stelle. L’appuntamento conferma la vocazione di Cirella a essere luogo di incontro e valorizzazione culturale, capace di offrire al pubblico esperienze artistiche di qualità in uno scenario suggestivo e unico.