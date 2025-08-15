A Cinquefrondi l’evento “Tradizione in poesia”

StrettoWeb

Si terrà Lunedì 18 agosto alle ore 19.00 l’evento “Tradizione in poesia” seconda edizione presso la Villa Comunale a Cinquefrondi. L’evento voluto e promosso dall’ assicurazione ” Sibilla” di comune accordo con l’associazione Unione poeti dialettali calabresi “. Un evento fortemente voluto per poter continuare nella valorizzazione del nostro dialetto che veicola anche attraverso le poesie in vernacolo. L’importanza delle poesie che riescono a parlare all’anima e ad esternare ciò che l anima contiene. Amore, amicizia, fratellanza umana nonché temi religiosi e sociali. Questi i temi trattati nelle poesie.

Interverranno all’ evento: Michela Tripodi presidente associazione Sibilla, Vincenzo cordi presidente associazione Unione poeti dialettali calabresi e Carmine Laurendi poeta dialettale calabrese. Recital dei poeti “unione poeti dialettali calabresi”. Intermezzi musicali cantati dalla giovane Imma Iemma.