A Bagnara Calabra tornano i giochi di una volta | INTERVISTE

L’amministrazione comunale di Bagnara Calabra, cittadina in provincia di Reggio Calabria, ha riportato in piazza l’atmosfera di un tempo con una festa dedicata alle famiglie e ai giochi in legno di una volta. Un evento pensato per far rivivere la spensieratezza dei passatempi tradizionali, allontanando grandi e piccoli dallo schermo del telefonino per dei momenti di socialità.

Grande la soddisfazione del sindaco Pistolesi: “è un evento che dura due giorni. Sono contento che ci sono tante famiglie con bimbi ed ho tanti ricordi dei giochi dei miei tempi”.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: