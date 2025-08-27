A Bagnara Calabra tornano i giochi di una volta | INTERVISTE

L’amministrazione comunale di Bagnara Calabra ha riportato in piazza l’atmosfera di un tempo con una festa dedicata alle famiglie e ai giochi in legno di una volta

Giochi di una volta Bagnara
L’amministrazione comunale di Bagnara Calabra, cittadina in provincia di Reggio Calabria, ha riportato in piazza l’atmosfera di un tempo con una festa dedicata alle famiglie e ai giochi in legno di una volta. Un evento pensato per far rivivere la spensieratezza dei passatempi tradizionali, allontanando grandi e piccoli dallo schermo del telefonino per dei momenti di socialità.

Grande la soddisfazione del sindaco Pistolesi: “è un evento che dura due giorni. Sono contento che ci sono tante famiglie con bimbi ed ho tanti ricordi dei giochi dei miei tempi”.

