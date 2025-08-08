8 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Domenico: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Oggi, 8 agosto 2025, è la Festa di San Domenico. Il Santo nacque intorno al 1175 a Caleruega in provincia di Burgos, da Felice di Guzman e dalla beata Giovanna de Aza. Autorizzato dal papa, instaura uno stile nuovo di predicazione. A Tolosa nasce il primo gruppo dei Padri Predicatori. Dopo aver predicato nel Nord dell’Italia e nelle Marche, si ritira a Bologna dove muore il 6 agosto 1221 muore. Auguri di buon onomastico a tutti i Domenico, Domenica, Mimmo, Mimma.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Domenico.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

