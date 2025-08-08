8 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Domenico: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

Oggi, 8 agosto 2025, è la Festa di San Domenico. Il Santo nacque intorno al 1175 a Caleruega in provincia di Burgos, da Felice di Guzman e dalla beata Giovanna de Aza. Autorizzato dal papa, instaura uno stile nuovo di predicazione. A Tolosa nasce il primo gruppo dei Padri Predicatori. Dopo aver predicato nel Nord dell’Italia e nelle Marche, si ritira a Bologna dove muore il 6 agosto 1221 muore. Auguri di buon onomastico a tutti i Domenico, Domenica, Mimmo, Mimma.
Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Domenico.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: