28 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Agostino! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere su WhatsApp e Facebook

28 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Agostino!

Oggi, 28 agosto 2025, è Festa di Sant’Agostino: ecco immagini, frasi e video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 28 Agosto 2025, si festeggia Sant’Agostino. Il Santo nacque in Numidia nel 354 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri; sua madre, che sarebbe divenuta Santa Monica, gli impartì una forte educazione cristiana, ma in seguito Agostino aderì al manicheismo. Fondamentale fu l’incontro avvenuto a Milano con Sant’Ambrogio: da lui Agostino ricevette il battesimo. Fu ordinato presbitero nel 391, ottenne poi la nomina di vescovo di Ippona nel 396, e ricoprì questa posizione fino alla sua morte. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche sono tutt’ora studiate.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di  Agostino.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Un nome così importante non poteva che essere il tuo: buon onomastico Agostino!
  • Un nome di spessore per una persona di altrettanto spessore: auguri di cuore
  • Potevi, proprio tu, non portare un nome speciale? Buon onomastico!
  • Spero che il nome che porti, così importante, ti spinga sempre verso la riflessione e la saggezza: buon onomastico
  • Non posso dimenticare una data così importante: auguri di buon onomastico!
  • Sei speciale come il bellissimo nome che porti: buon onomastico Agostino/a

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





