26 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Alessandro! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere su WhatsApp e Facebook

Oggi, 26 agosto 2025, viene festeggiato Alessandro in memoria di Sant’Alessandro martire, patrono di Bergamo. Il nome deriva dal greco Aléxandros, composto dal verbo Aléxein, che vuol dire “proteggere”, e il nome Andròs, che vuol dire “uomo”. Alessandro significa quindi “protettore degli uomini”. Il latino questo nome è diventato Alexander, e in italiano Alessandro. Il Santo è uno di quei pochi legionari che si salvano dall’eccidio di Agaunia in quanto si trova momentaneamente distaccato in altra località. Dopo essere sfuggito due volte al carcere e avere infranto gli idoli davanti al suo comandante e persecutore, Massimiano, secondo la tradizione, subisce il martirio a Bergamo.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Alessandro e Alessandra.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





