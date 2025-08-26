26 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Alessandro! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere su WhatsApp e Facebook

Oggi, 26 agosto 2025, viene festeggiato Alessandro in memoria di Sant’Alessandro martire, patrono di Bergamo. Il nome deriva dal greco Aléxandros, composto dal verbo Aléxein, che vuol dire “proteggere”, e il nome Andròs, che vuol dire “uomo”. Alessandro significa quindi “protettore degli uomini”. Il latino questo nome è diventato Alexander, e in italiano Alessandro. Il Santo è uno di quei pochi legionari che si salvano dall’eccidio di Agaunia in quanto si trova momentaneamente distaccato in altra località. Dopo essere sfuggito due volte al carcere e avere infranto gli idoli davanti al suo comandante e persecutore, Massimiano, secondo la tradizione, subisce il martirio a Bergamo.
Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Alessandro e Alessandra.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
- Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: