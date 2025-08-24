24 Agosto 2025, buon onomastico Bartolomeo: IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 24 agosto 2025, è Festa di San Bartolomeo. Il nome del Santo in aramaico significa figlio del valoroso. Il suo nome originario era Natanaele e proveniva da Cana di Galilea. Con l’espressione la “notte di san Bartolomeo” si fa riferimento alle ore tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero trucidati in Francia dai cattolici.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Un nome speciale per una persona speciale: buon onomastico Bartolomeo!
- San Bartolomeo fu un uomo speciale ed anche tu lo sei. Auguri!
- Il nome di un Santo meraviglioso ti si addice in pieno. Buon Onomastico
- Ti auguro di essere sempre schietto e sincero come il Santo di cui porti il nome. Auguri!
- Il 24 Agosto è un giorno speciale: auguri di cuore
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: