24 Agosto 2025, buon onomastico Bartolomeo: IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 24 agosto 2025, è Festa di San Bartolomeo. Il nome del Santo in aramaico significa figlio del valoroso. Il suo nome originario era Natanaele e proveniva da Cana di Galilea. Con l’espressione la “notte di san Bartolomeo” si fa riferimento alle ore tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero trucidati in Francia dai cattolici.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un nome speciale per una persona speciale: buon onomastico Bartolomeo!

San Bartolomeo fu un uomo speciale ed anche tu lo sei. Auguri!

Il nome di un Santo meraviglioso ti si addice in pieno. Buon Onomastico

Ti auguro di essere sempre schietto e sincero come il Santo di cui porti il nome. Auguri!

Il 24 Agosto è un giorno speciale: auguri di cuore

