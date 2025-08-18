18 agosto 2025, auguri di buon onomastico Elena: IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare su Facebook e WhatsApp

Oggi, 18 agosto 2025, è Festa di Sant'Elena: ecco immagini, frasi e video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

  • Sant'Elena
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale
Oggi, 18 agosto 2025, è la festa in onore di Sant’Elena imperatrice, madre dell’imperatore Costantino I. Il suo ricordo è legato tradizionalmente al ritrovamento della Vera Croce sulla quale fu crocefisso Gesù. Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di  Elena.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
  • Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
  • Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:




