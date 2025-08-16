16 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Rocco! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Oggi, 16 agosto 2025, è la Festa di San Rocco. Il Santo è spesso raffigurato in abiti da pellegrino con un cane al suo fianco mentre gli porge un pezzo di pane. San Rocco, colpito dalla peste e appartatosi in una capanna, sarebbe morto di fame se un cane randagio non gli avesse portato tutti i giorni del pane e se dalla terra non fosse sgorgata una sorgente di acqua. Muore in prigione, scambiato per una spia, nel 1380. San Rocco è molto venerato nella chiesa cattolica ed in particolare modo in Calabria. Ricordiamo le celebrazioni ad Acquaro, Cinquefrondi, Melicucco, Cittanova.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Rocco.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: