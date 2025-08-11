11 Agosto 2025, auguri di buon onomastico Chiara! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

Oggi, 11 Agosto 2025, si festeggia Santa Chiara. La Santa è nata nel 1194 da una nobile famiglia. A 19 anni fugge da casa per seguire l’esempio di Francesco d’Assisi. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di San Paolo. Dopo si reca nella Chiesa di San Damiano dove fonda l’Ordine femminile delle “povere recluse” chiamte successivamente Clarisse. Chiara chiede ed ottiene da Gregorio IX il “privilegio della povertà”. E’ scelta da Pio XII quale protettrice della televisione. Erede dello spirito di Francesco, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni nel 1243. Muore l’11 Agosto del 1253.
