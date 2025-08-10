10 Agosto 2025, auguri di Buon Onomastico Lorenzo! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

  • San Lorenzo
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
Oggi, 10 Agosto 2025, è la Festa di San Lorenzo. Il Santo è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano nel 257. La Chiesa cattolica lo venera come santo. È il patrono di Grosseto di Tivoli, di Sant’Agata li Battiati in provincia di Catania, di Aidone in provincia di Enna dove si venera anche una sua reliquia e uno dei tre patroni  di Perugia, nonché compatrono di Viterbo.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Lorenzo o Lorenza.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
  • Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:


 

