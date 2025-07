Zuckerberg in Sicilia, il suo superyacht attraversa lo Stretto di Messina

StrettoWeb

Vacanze in Italia per il fondatore di facebook, Mark Zuckerberg. A bordo del suo megayacht “Launchpad”, con a seguito varie imbarcazioni di supporto, il multimiliardario è stato avvistato a Catania e Siracusa, mentre successivamente, dopo aver solcato le acque dello Stretto di Messina, è arrivato nella bellissima costiera amalfitana per altri giorni di super relax in Campania. Non sappiamo, invece, quali siano e se ci saranno ulteriori tappe nel nostro paese.

Le caratteristiche del megayacht “Launchpad”

Il Launchpad è lungo 118,9 metri, largo 15,8 e ha un pescaggio di 4,7 metri. Il design esterno porta la firma di Espen Øino, uno dei nomi più noti nel mondo del design navale, mentre gli interni sono stati curati dallo studio francese Zuretti. Tra le sue caratteristiche principali figurano due eliporti certificati, una piscina con pavimento mobile, un ampio beach club e ogni genere di comfort riservato a una clientela esclusiva. Il suo valore è stimato in circa 300 milioni di dollari.