Workout, boxe e dj set vista mare: tutta l’energia del Fit Fun Fest a Punta Pellaro | FOTO e VIDEO 

È iniziato nella mattinata odierna (13 luglio) e proseguirà fino a sera il Fit Fun Fest, evento che coniuga sport, fitness e valorizzazione del territorio. Lo Shaka di Punta Pellaro è stato trasformato in un vero e proprio tempio dell’attività fisica da svolgere all’aria aperta, sotto l’occhio vigile di istruttori e professionisti del settore, con vista mare. Patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dal Coni Calabria, il Fit Fun Fest nasce dalla sinergia tra due realtà reggine giovani e dinamiche. Fight Club BN e Gestalt Agency collaborano da sempre, uniti da una visione e da una passione comune, quella per lo sport, ma sempre con un occhio al futuro.

Fit Fun Fest si declina fra stand dedicati al benessere, aree workout in cui cimentarsi in diverse discipline, dimostrazioni sportive, area bar e relax, ma anche match ufficiali! In serata, a partire dalle ore 20:00, si terranno alcuni incontri ufficiali di boxe con atleti provenienti da tutta la Calabria. A chiudere la serata un frizzante dj set che farà ballare tutti in quella che si concluderà come una vera e propria festa all’insegna dell’energia positiva e dell’inclusività. Il tutto rigorosamente gratuito e con un occhio alla valorizzazione del territorio!