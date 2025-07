Wizz Air lancia una nuova rotta internazionale dall’aeroporto di Lamezia

StrettoWeb

Wizz Air annuncia il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Lamezia Terme a Katowice, nella Polonia meridionale. A partire dal 31 marzo 2026, i passeggeri potranno volare direttamente dalla Calabria alla Polonia tre volte a settimana – ogni martedì, giovedì e sabato – grazie agli aeromobili Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 24,99 euro.

Il volo da Lamezia, è scritto in una nota della compagnia, “si inserisce nel più ampio piano di espansione del network Wizz Air nel Mezzogiorno, un’area strategica per la compagnia in termini di crescita e domanda internazionale. La nuova rotta calabrese si aggiunge infatti ai collegamenti con Katowice da Roma, Napoli, Catania, Pisa e Brindisi, portando a 6 il totale delle tratte operate tra l’Italia e la città polacca”.