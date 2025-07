I volontari del Servizio Civile Universale di Messina e Paternò incontrano il Vicesindaco Mondello

StrettoWeb

Il Vicesindaco Salvatore Mondello, insieme agli Assessori Alessandra Calafiore e Roberto Cicala, ha ricevuto a Palazzo Zanca i volontari del Servizio Civile Universale, provenienti dai gruppi di Messina e Paternò, e guidati dal Consigliere comunale Salvatore Papa nel corso della loro visita al Palazzo Municipale. I ragazzi hanno svolto un corso di formazione dal 21 al 23 luglio scorsi presso la Parrocchia Don Orione. Durante l’incontro il Vicesindaco Mondello, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, ha discusso con i ragazzi sul tema della resilienza urbana, ma anche dell’importanza di una cittadinanza partecipe e consapevole, specialmente in un periodo storico in cui è fondamentale il contributo delle nuove generazioni alla vita pubblica. La delegazione ha assistito anche ad una seduta di Consiglio comunale, conoscendo direttamente alcuni rappresentanti del Civico consesso.

Grande emozione tra i volontari al momento dell’ingresso nel Salone delle Bandiere

Grande emozione tra i volontari al momento dell’ingresso nel Salone delle Bandiere, teatro, nel 1945, della firma che segnò il percorso di nascita dell’Unione Europea. Una data storica che ha suscitato orgoglio e senso di appartenenza tra i partecipanti, rendendo ancor più vivo il legame con i valori europei di pace, solidarietà e cooperazione. L’incontro a Palazzo Zanca si è concluso con la volontà reciproca delle due Istituzioni, Comune di Messina da una parte e Servizio Civile Universale dall’altra, di collaborare concretamente per la formazione di giovani cittadini attivi.

Durante il corso la delegazione, composta da ventidue giovani volontari, attraverso tecniche partecipative, ha esplorato i concetti di cittadinanza attiva, partecipazione democratica, storia del Servizio Civile e affrontato con attenzione i principi costituzionali, con un focus particolare sull’articolo 1 della Costituzione, considerato la vera essenza della cultura sociale e politica italiana. Un momento di riflessione collettiva volto a far comprendere e amare i valori fondanti su cui si basa la democrazia.

Nelle tre giornate, oltre alle visite alla città di Messina, i partecipanti hanno avuto modo di rielaborare quanto appreso attraverso attività pratiche, tra cui esercitazioni di “role playing”, pensate per sviluppare competenze nella comunicazione e nella gestione dei conflitti. A conclusione del percorso, Don Vito Mandarano e Don Antonio Ascenzo, insieme agli OLP (Operatori Locali di Progetto) e alla comunità parrocchiale, hanno espresso la loro gratitudine per la disponibilità e l’impegno mostrato dai ragazzi. Don Vito e Don Antonio hanno accolto i ragazzi in comunità non solo come volontari, ma anche come futuri cittadini consapevoli e in grado di incidere positivamente sulla società. Tre giorni intensi, vissuti con spirito di servizio, entusiasmo e riflessione.